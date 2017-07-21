В Николаевском районе Волгоградской области реализуется один из самых масштабных проектов по берегоукреплению в регионе. В частности, началось обустройство лестниц. Строительство 600-метровой набережной Волгоградского водохранилища планируется закончить в течение осенних месяцев.

Укрепление позволит обезопасить от возможного обрушения берега более 1,2 тыс. человек. Кроме того, после благоустройства этот участок станет местом отдыха жителей, отмечает novostivolgograda.ru.

В рамках Года экологии областные власти проводят ряд мероприятий по берегоукреплению. Например, до конца года будут завершены работы на правом берегу Волги в пределах Волгограда.