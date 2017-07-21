Путин: было бы интересно узнать, как возникла Солнечная система
Российский лидер Владимир Путин заявил, что хотел бы получить ответ на вопрос об источнике возникновения Солнечной системы.
«Мне хотелось бы понять, что лежит в основе создания Солнечной системы», — сказал в пятницу Путин, общаясь с молодыми талантами в рамках проекта «Недетский разговор». Подростки спросили у Путина, какие тайные и неразгаданные истории он хотел бы раскрыть.
Президент уточнил, что в свое время члены Совета безопасности России провели серию встреч с ключевыми отечественными учеными и на них обсуждались разные глобальные проблемы.
По словам Путина, чиновники задали одному из приглашенных гостей вопрос, откуда взялась изначальная материя, предшествовавшая Большому взрыву.
«А это не к нам, это к батюшке», — процитировал президент ответ ученого.