Российский лидер Владимир Путин заявил, что хотел бы получить ответ на вопрос об источнике возникновения Солнечной системы.

«Мне хотелось бы понять, что лежит в основе создания Солнечной системы», — сказал в пятницу Путин, общаясь с молодыми талантами в рамках проекта «Недетский разговор». Подростки спросили у Путина, какие тайные и неразгаданные истории он хотел бы раскрыть.

Президент уточнил, что в свое время члены Совета безопасности России провели серию встреч с ключевыми отечественными учеными и на них обсуждались разные глобальные проблемы.

По словам Путина, чиновники задали одному из приглашенных гостей вопрос, откуда взялась изначальная материя, предшествовавшая Большому взрыву.

«А это не к нам, это к батюшке», — процитировал президент ответ ученого.