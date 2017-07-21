СУ СК по Калининградской области проводит проверку по факту массового отравления студентов стройотряда на базе в районе поселка Совхозное. Пока рассматриваются три версии случившегося: некачественная еда, болезнь сотрудников пищеблока и нарушение технологии приготовления пищи.

ИА FlashNord уточняет, что студенты занимались прокладкой электросетей. Организацию питания осуществлял один из местных индивидуальных предпринимателей.

Сейчас следователи изъяли документы, которые регламентируют трудовые отношения студентов с предприятием, организацию их проживания и питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писали «Известия», 19 июля с жалобами на недомогание к медикам обратились 56 человек. Трое были госпитализированы с подозрением на пищевую инфекцию.