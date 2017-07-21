В Амурском кадетском корпусе проводится проверка после жалоб родителей. Как заверили в министерстве образования и науки региона, даже в случае увольнения директора учреждение не прекратит работу.

Люди жаловались на несоблюдение прав учащихся, на драки и вымогательства, на нежелание руководства реагировать на жалобы кадетов и их родителей. Также там нарушается распорядок дня, на кухне грязь и антисанитария. Источником слухов о закрытии стало руководство военно-учебного заведения, передает ИА «Амур.инфо».

Директор уже получил дисциплинарные взыскания. Кадетский корпус продолжает подготовку к новому учебному году. Ряд замечаний по проживанию детей устранен. К 1 сентября будут исправлены абсолютно все недочеты, отметили в министерстве образования.