Главу госпогранслужбы Украины Виктора Назаренко госпитализировали после того, как он упал в обморок во время брифинга президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство сообщило, что в данный момент самочувствие главы удовлетворительное.

«Сегодня во время мероприятий в администрации президента Украины кратковременно потерял сознание председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко», — сообщило ведомство.

Госпогранслужба Украины сообщила, что Назаренко на месте была оказана первая помощь, после чего он был направлен в больницу.

Напомним, ранее во время выступления Лукашенко в Киеве по итогам встречи с лидером Украины Петром Порошенко одному из присутствующих в зале стало плохо. Позднее выяснилось, что плохо стало Назаренко.