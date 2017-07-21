Шесть человек пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовиком в Челябинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

ДТП произошло в пятницу, 21 июля, в районе улицы Энтузиастов. В результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем на медосмотр увезли шесть человек, включая двоих детей. По предварительным данным, водитель маршрутки не успел затормозить. Всего в момент аварии в салоне находились десять пассажиров, сообщает телерадиокомпания «Мир».

пресс-секретарь городского управления здравоохранения Ирина Пономарева сообщила агентству «Интерфакс», что предварительно всем пострадавшим поставили диагноз «сотрясение мозга». Кроме того, у одного из пострадавших медики диагностировали травму живота и перелом бедра. Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь.