Российский лидер Владимир Путин предположил, что если он отойдет от существующих правил безопасности и выйдет в город погулять среди людей, то движение вокруг окажется парализовано.

«Чего я, выйду разгуливать? Движение остановится», — иронично ответил Путин на вопрос о возможности прогулок для президента.

В пятницу руководитель страны общается с молодежью в рамках проекта «Недетский разговор», и один из участников спросил, может ли Путин позволить себе отступать от рамок, продиктованных соображениями безопасности.

«Есть определенные ограничения в моей работе», — пояснил Путин.