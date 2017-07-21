В Торжке на стены двух старинных местных церквей неизвестные нанесли оскорбительные надписи и рисунки. Полиция города возбудила уголовное дело по факту вандализма.

Испортили стены Клементьевской церкви и деревянной Вознесенской церкви, которые внесены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», здания находятся на государственной охране.

Сами надписи не несли в себе оскорбление именно чувств верующих, но были направлены на оскорбление общественной нравственности. Среди них были нецензурные высказывания. Сейчас дело о вандализме находится на контроле местной прокуратуры.