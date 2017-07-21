Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбор его преемника является исключительной прерогативой россиян.

«Кого бы кто бы ни предлагал, конечный выбор всегда за гражданами Российской Федерации», — заявил Путин в пятницу, общаясь с молодежью в рамках проекта «Недетский разговор».

При этом он отметил, что уходящий лидер страны, как правило, кого-то презентует населению как человека, способного возглавить правительство или правящую партию.