Путин заявил, что, кроме россиян, никто не может выбрать его преемника
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбор его преемника является исключительной прерогативой россиян.
«Кого бы кто бы ни предлагал, конечный выбор всегда за гражданами Российской Федерации», — заявил Путин в пятницу, общаясь с молодежью в рамках проекта «Недетский разговор».
При этом он отметил, что уходящий лидер страны, как правило, кого-то презентует населению как человека, способного возглавить правительство или правящую партию.