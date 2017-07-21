В Орле будут установлены автоматы по продаже молока. Восемь так называемых молокоматов появятся в разных районах города.

В каждом аппарате будет установлена герметичная сменная кега объемом до 300 л. Предполагается, что оставшееся к концу дня молоко будут сливать для производства кисломолочной продукции.

Как уточняет ресурс InfoOrel.ru, аукцион на размещение автоматов намечен на 21 августа. Стоимость аренды участков колеблется от 11,7 тыс. до 18,1 тыс. рублей. Победит тот участник торгов, кто предложит наиболее высокую цену.

Договоры на размещение «молокоматов» будут заключаться до 31 декабря 2019 года.