В Ставропольский край в город Невинномысск съедутся со всей страны лучшие мастера стрит-арта на фестиваль граффити «Слияние». Мероприятие начнется в 19.00 22 июля в городском парке и торжественно закончится в 18.00 30 июля.

На фестиваль в Невинномысск приедут участники из Москвы, Екатеринбурга, Саратова, Перми, Казани и Санкт-Петербурга. Помимо граффити здесь будут организованы концерты, спектакли, спортивные мероприятия и даже танцы, сообщает NewsTracker.

26 июля на городских прудах планируется провести яркую пляжную вечеринку. Спонсором фестиваля стал Фонд развития инфраструктуры Невинномысска, который закупил для творчества все необходимые материалы.