Российские изобретатели должны иметь возможность в любом возрасте, в том числе несовершеннолетнем, патентовать свои идеи и зарабатывать на них.

«Какая разница, в каком возрасте?» — сказал Путин, отвечая на вопрос молодого человека о патентах для детей и подростков.

Президент особо отметил, что молодежь должна иметь возможность и легально извлекать выгоду из своих изобретений.

«Нужно, чтобы этот доход был легализован», — подчеркнул Путин.

В пятницу Путин поучаствовал в проекте «Недетский разговор», в рамках которого предусмотрено его общение с молодежью.