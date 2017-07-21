Адвокат Дональда Трампа Марк Касовиц исключен из участия в деле о «вмешательстве РФ» в выборы, однако останется в команде главы Белого дома, заявил юрист американского президента юристов Джон Доуд.

Юрист сообщил, что Касовиц «пошел в другом направлении». Доуд отметил, что при отсутствии Касовица в деле о «вмешательстве РФ» его функции будет выполнять он сам.

Ранее СМИ США сообщили, что состав юридической группы Трампа претерпел изменения. По данным СМИ, адвокат Трампа Марк Касовиц и его официальный представитель Марк Коралло заявили о своем увольнении. Коралло подтвердил это решение.