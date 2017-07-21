Обряд освящения перекрестка прошел в центре Норильска. С такой инициативой к православной церкви обратилось городское отделение ГИБДД.

Дело в том, что на пересечении Ленинского проспекта и улицы Советской, где наблюдается оживленное движение автомобилей, часто случаются дорожно-транспортные происшествия. На просьбу полицейских откликнулся клирик храма Троицы Живоначальной иерей Сергий, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По словам священнослужителя, освящение участков дорог с повышенной аварийностью проходит с молитвой во избежание аварий и тяжелых последствий. Отец Сергий окропил опасный перекресток святой водой и призвал водителей к взаимоуважению.