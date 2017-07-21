«АвтоВАЗ» с понедельника, 24 июля, уйдет в корпоративный отпуск на три недели. Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, плановый отпуск продлится с 24 июля по 13 августа. Сообщается, что одновременно в отпуск уходят сотрудники Ижевского автозавода. На этот период на предприятиях «АвтоВАЗа» будет продолжаться плановая модернизация оборудования и завершение плановых ремонтных работ, сообщает телеканал «360».

В пресс-службе компании подчеркнули, что отпуск никак не отразится на потребителях, поскольку «подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети».