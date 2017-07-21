Российский лидер Владимир Путин рассказал, что фильм Оливера Стоуна о себе как-то раз решил посмотреть в самолете, но при просмотре уснул.

«Заснул, так до конца и не досмотрел», — сказал Путин, общаясь с молодежью в рамках проекта «Недетский разговор» в пятницу.

Он высоко оценил мастерство Стоуна, отметив, что тот талантливый режиссер и комфортный собеседник.

В процессе съемки фильма группа Стоуна приезжала к Путину на работу несколько раз, уточнил президент.