Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что турецкие спецслужбы не ведут никаких расследований в отношении немецких компаний. Таким образом он отреагировал на возмущение официального Берлина списком предпринимателей и организаций, которые подозреваются Анкарой в поддержке терроризма.

Этот список, фигурантов которого турецкие спецслужбы считают так или иначе связанными с деятельностью исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, был передан немецким властям. Они назвали подозрения в адрес перечисленных людей и компаний абсурдными и потребовали от Эрдогана разъяснений.

Отметим, что в турецком списке «подозреваемых в финансировании терроризма» фигурируют 68 физических лиц и компаний самого разного уровня — от автоконцерна Daimler и химической группы BASF до неведомой «закусочной турецкой кухни».

Анкара считает Гюлена идейным вдохновителем и организатором попытки военного переворота, которая была совершена в Турции в 2016 году.