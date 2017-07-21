Территорией опережающего социально-экономического развития стал Димитровград Ульяновской области. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на сайте правительства РФ.

Определены границы ТОР «Димитровград», а также виды деятельности, на которые распространяется особый режим предпринимательской деятельности. Установлен также минимальный объем вложений резидентов и минимальное количество рабочих мест.

По словам главы города Алексея Кошаева, этот статус поможет привлечь больше инвесторов, поскольку им будут представлены существенные льготы по федеральным налогам. Власти рассчитывают на привлечение инвестиций в объеме 21 млрд рублей.

Наблюдатели отмечают, что особый статус позволит Димитровграду пусть и не избавиться, но значительно снизить зависимость от градообразующего предприятия АО «Димитровградский автоагрегатный завод».

Как уточняет ресурс 1ul.ru, резиденты ТОР в первые пять лет не платят налог на прибыль. Инвесторы, работающие в ТОР, имеют льготы по НДС и некоторые неналоговые преференции. В отношении них действует особый режим проверок.

Напомним, территории опережающего развития созданы в Калининградской, Смоленской областях, на Дальнем Востоке и на Курилах. Не так давно ТОР появился в Тольятти.