Турецкие власти подозревают в связях с террористическими организациями порядка 680 немецких фирм. Список неблагонадежных компаний был передан властям ФРГ, передает агентство Reuters.

Ранее о передаче списка Берлину сообщали немецкие СМИ. По данным журналистов, в перечень попали такие компании, как Mersedes, Daimler и BASF.

Анкара полагает, что немецкие фирмы контактируют с движением исламистского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в попытке госпереворота.

Накануне глава МИД ФРГ Зигимар Габриэль заявил, что власти Германии собираются пересмотреть свою политику в отношении Турции из-за обвинений в финансировании терроризма и ареста правозащитников, в том числе немецкого гражданина.

В частности, дипломат подчеркнул, что в свете последних событий о переговорах с Анкарой по поводу Таможенного союза не может быть и речи.