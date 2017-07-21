Российский лидер Владимир Путин рассказал, что регулярно попадает в стрессовые ситуации, но вполне с этим справляется.

«В целом мне удается с этим справляться, чего и вам желаю», — сказал Путин в пятницу, общаясь с молодежью в рамках проекта «Недетский разговор».

По словам президента, он сердится сам на себя, если иногда «срыв какой-то случается».

«Постоянно возникают стрессовые или полустрессовые ситуации, мне многое не нравится. Но все-таки я научился себя сдерживать», — подчеркнул Путин.