Решение, которое вынесла комиссия по помилованию Оренбургской области, отклонившая прошеное экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, носит рекомендательный характер и не является окончательным, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

Глава совета отметил, что после региональной комиссии решение будет рассматривать комиссия по вопросам помилования при президенте РФ и только после этого решение будет принимать президент России.

«Решение региональной комиссии по помилованию не является окончательным, поскольку полномочия по осуществлению помилования принадлежат только главе государства», — напомнил Федотов.

Решения других инстанций, отметил глава совета, носят исключительно рекомендательный характер.

Напомним, Пичугин ранее подал прошение о помиловании. Комиссия по вопросам помилования Оренбургской области в пятницу отклонила прошение.