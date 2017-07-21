После ливня на трассе Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае произошел обвал дорожного полотна. На 345-м километре дороги ведутся восстановительные работы.

Как отмечает ИА PrimaMedia, на место прибыли самосвалы и грейдер. Дорожники засыпают место обвала грунтом. На других трассах региона повалены деревья, образовались наносы грунта и камней, размыты некоторые участки.

За последние сутки выпало 122% декадной нормы осадков. Во Владивостоке размыта отвесная скала вдоль трассы Седанка–Патрокл, несколько кубометров грунта сползло прямо на проезжую часть. В результате оказалась перекрытой крайняя правая полоса по направлению к низководному мосту, есть опасность автомобильных аварий. Также нарушено сообщение с селами Кроуновка и Яконовка в Уссурийском городском округе.