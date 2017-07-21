В правительстве Новгородской области обсудили последствия недавнего шторма, который обрушился на регион в начале июля. По уточненным данным, после ливня и сильного ветра разрушены 22 участка дорог, в зоне подтопления оказались 185 домов и более 240 приусадебных участков.

Материальная помощь будет оказана 311 пострадавшим. В основном это жители Любытинского, Крестецкого и Окуловского районов. Только в Любытинском районе поступило 63 заявления на материальную помощь. Деньги будут выделены из регионального бюджета.

Достигнута договоренность с крупными фермерскими хозяйствами о том, что они привезут овощи тем семьям, у которых огороды оказались под водой.

Инфраструктуру же будут восстанавливать на деньги из федерального бюджета. По предварительным подсчетам, ущерб от разрушения новгородских дорог составил 638 млн рублей, передает Новгород.ру.

Напомним, режим ЧС, введенный врио губернатора, действовал в области с 1 июля.