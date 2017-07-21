Путин: интернетом почти не пользуюсь
Российский лидер Владимир Путин заявил, что почти не пользуется интернетом в отличие от сотрудников его администрации.
«Я лично этим практически не пользуюсь», — сказал Путин на встрече в рамках проекта «Недетский разговор».
Комментируя проблему фейковых аккаунтов, которых в Рунете, по его словам, около 5 тыс., президент отметил, что отношения к ним не имеет.
«Я не имею ни к одному из них никакого отношения», — пояснил Путин
«У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне не до Instagram», — признался президент.