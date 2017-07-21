Российский лидер Владимир Путин заявил, что почти не пользуется интернетом в отличие от сотрудников его администрации.

«Я лично этим практически не пользуюсь», — сказал Путин на встрече в рамках проекта «Недетский разговор».

Комментируя проблему фейковых аккаунтов, которых в Рунете, по его словам, около 5 тыс., президент отметил, что отношения к ним не имеет.

«Я не имею ни к одному из них никакого отношения», — пояснил Путин

«У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне не до Instagram», — признался президент.