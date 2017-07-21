В Черном море, к юго-западу от мыса Тарханкут в Каркинитском заливе, была проведена спасательная операция, в ходе которой сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили перевернутый тримаран «Фортуна Х-44».

Рядом с плавсредством — примерно в 15 км от береговой линии — находился спасательный плот с гражданином Украины на борту, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ. Потерпевшего подняли на борт сторожевого корабля «Изумруд» и оказали первую медицинскую помощь.

Выяснилось, что спасенный пограничниками гражданин Украины совершал морской переход в Турцию, но из-за неблагоприятных условий потерял ориентацию в пространстве и «допустил опрокидывание судна», говорится в сообщении ФСБ.

Украинца, чье увлечение экстремальными видами спорта едва не закончилось бедой, доставили на берег и оттуда «в установленном порядке» отправили на родину.