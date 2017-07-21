Выставка личных вещей погибшей принцессы Дианы откроется в эту субботу в Букингемском дворце, сообщает Фонд королевских коллекций.

Среди предметов, выставленных для обозрения, будут представлены серебряный календарь Cartier, кожаная рамка для фотографий, всегда стоявшая у Дианы на столе, сумка фирмы Asprey, пуанты принцессы, а также магнитофонные кассеты с записями Дайаны Росс, Элтона Джона и Джорджа Майкла. Центральным экспонатом выступит рабочий стол принцессы, сидя за которым, она писала письма и читала корреспонденцию.

По данным фонда, многие вещи были отобраны сыновьями Дианы, герцогом Кембриджским и принцем Гарри.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 31 августа 1997 года в Париже. В автокатастрофе погибли принцесса Диана, ее друг Доди аль-Файед и их водитель Анри Поль. В этом году исполняется 20 лет со дня смерти принцессы.