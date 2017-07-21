Группа неизвестных атаковала здание Ширяевского районного суда Одесской области. Об этом сообщается на странице Одесского апелляционного хозяйственного суда в Facebook.

«В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда «активистами», — говорится в сообщении.

Кроме того, неизвестные заблокировали вход в здание шинами и угрожают их поджечь.

В сообщении отмечается, что свои действия неизвестные демонстрирую с помощью видеотрансляции в Facebook.