В России закрываются колл-центры British Airways и Iberia, при этом авиакомпании оставляют в стране свои представительства. В пресс-службе British Airways отметили важность российских клиентов для перевозчика, сообщает Интерфакс.

«По итогам анализа наших глобальных операций мы внесли ряд изменений для повышения эффективности подразделений по работе с клиентами. Мы приняли непростое решение закрыть колл-центр в Москве», — сказали агентству в пресс-службе.

Теперь коммуникация с клиентами будет осуществляться через офис компаний в Бремене.

Оба перевозчика входят в холдинг International Airlines Group (IAG) со штаб-квартирой в Лондоне. В России представительство British Airways находится в Домодедово, самолеты авиакомпании совершают рейсы в Лондон, Париж, Мадрид, Нью-Йорк, Токио и другие города.