Первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян вскоре может оставить свой пост и с осени перейти на работу в Совет Федерации, заявил источник в Минздраве.

«Да, это правда, приказ уже есть», — сообщил источник ТАСС.

Источник добавил, что Каграманян уже осенью может перейти на работу в Совет Федерации. Пока Каграманян находится в плановом отпуске, но может продлить его. Пресс-служба Минздрава не прокомментировала возможное увольнение Каграманяна.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов представил список кандидатов от региона в члены Совфеда. Одним из них значится и Игорь Каграманян.

Каграманян занимает пост первого замминистра здравоохранения с 2012 года. В его ведении находятся вопросы обеспечения граждан лекарствами, организации экстренной медицинской помощи, медобразования и аккредитации.