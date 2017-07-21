Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает технически неисполнимым закон о запрете использования анонимайзеров в РФ.

«Не будет он никак работать, потому что он технически неисполним», — сказал Мариничев.

По его мнению, люди будут просто использовать другие технологические решения.

«Единственное, что можно однозначно утверждать: направлен закон на устрашение своего собственного гражданского общества, населения страны. А технологически он, конечно, никакой», — подчеркнул интернет-омбудсмен.

Ранее Госдума приняла закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в РФ сайтам (так называемых анонимайзеров).