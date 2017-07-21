МЧС и полиция прибыли к зданию кирпичного завода в Туле. На территории предприятия был обнаружен ржавый металлический предмет, напоминающий снаряд времен Великой Отечественной войны.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, сообщает ИА «Тульские новости».

Напомним, что на этой неделе, 19 июля, предмет, также похожий на артиллерийский снаряд времен ВОВ, был найден на территории кирпичного завода в поселке Ломинцевский Тульской области. Его обнаружили сотрудники предприятия при сортировке глины.

Саперы ОМОН сообщили, что это действительно снаряд калибром 85 мм. Боеприпас обезвредили и уничтожили.