«Секретная информация», которую президент США Дональд Трамп якобы передал министру иностранных дел России на майской встрече в Вашингтоне, официально была обнародована ФБР за месяц до этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что осведомлен о том, что американского президента обвиняют в том, что он якобы рассказал ему полученную американской разведкой секретную информацию о возможностях террористов запрещенной в России группировки ИГ («Исламское государство») и их способности дистанционно управлять ноутбуками и смартфонами.

«Однако он просто упомянул, что террористы стали очень изобретательными», — отметил Лавров в интервью NBC News.

«Но заявление об этом было официально сделано ФБР за месяц до того, как я посетил Белый дом», — напомнил Лавров.

По словам министра, именно по этой причине пассажирам в ряде стран Ближнего Востока официально запретили проносить на борт самолета эти электронные приборы, передает BFM.RU.

Напомним, издание Washington Post сообщило в мае со ссылкой на представителей администрации США, что Дональд Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком «совершенно секретной информацией» во время переговоров в Белом доме.