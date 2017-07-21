Успешное будущее России зависит от того, насколько успешно будут развиваться некоммерческие организации. Такую точку зрения высказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Политик принял участие в панельной дискуссии на тему «Образ будущего» в рамках Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», передает ТАСС.

Кириенко убежден, что развитие страны в первую очередь зависит от того, как будет развиваться третий сектор.

Он отметил, что в настоящий момент отношение государства к НКО изменилось — власти готовы поддерживать некоммерческие организации.