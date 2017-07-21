Кириенко: успешное будущее России зависит от развития НКО
Успешное будущее России зависит от того, насколько успешно будут развиваться некоммерческие организации. Такую точку зрения высказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Политик принял участие в панельной дискуссии на тему «Образ будущего» в рамках Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», передает ТАСС.
Кириенко убежден, что развитие страны в первую очередь зависит от того, как будет развиваться третий сектор.
Он отметил, что в настоящий момент отношение государства к НКО изменилось — власти готовы поддерживать некоммерческие организации.