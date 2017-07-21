В Стамбуле турецкие националисты напали на синагогу в районе Бейоглу. Участники акции забросали иудейский храм камням в знак протеста против ограничений, введенных израильскими властями на посещение мечети Аль-Акса в Иерусалиме, пишет Hurriyet.

Ранее к Израилю с просьбой открыть доступ в мечеть Аль-Акса обратились ОАЭ и Иордания. Они призвали пустить верующих в храм на пятничную молитву.

Ограничения были введены 14 июля, когда трое израильских арабов убили двух полицейских. После нападения они попытались скрыться на Храмовой горе.

Нападавшие были ликвидированы. После этого инцидента израильские власти установили в историческом центре Иерусалима металлоискатели и ограничили вход в мечеть. Кроме того, в Аль-Аксу не был допущен верховный муфтий Иерусалима.

Мечеть Аль-Акса считается третьей по значимости святыней ислама после Мекки и Медины в Саудовской Аравии.