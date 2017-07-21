IV городской фестиваль фестиваль «Волга песни слышала» состоится в Самаре 25 июля. Это день смерти Владимира Высоцкого. Фестиваль будет посвящен памяти актера и поэта.

Организаторы мероприятия — городская администрация и фонд «Центр Владимира Высоцкого в Самаре». Ожидаются выступления бардов, авторов и исполнителей из разных городов страны, в том числе из Сызрани, Оренбурга, Тольятти, Самары и Москвы.

В этом году фестиваль будет посвящен 50-летию выступления Высоцкого в Куйбышеве, сообщает НИА «Самара».

В тот же день состоится всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого. А ранее она пройдет в Тольятти. Под флагом этого события также состоятся гонки во Владивостоке, Волгограде, Сочи и Санкт-Петербурге.