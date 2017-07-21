Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не возражает против американских баз в Сирии, но они должны быть расположены на законных основаниях.

«Нет, я не возражаю против американских баз в Сирии при условии, что американцы свернут свое незаконное присутствие в САР. Потому что в отличие от нас они не были приглашены», — заявил Лавров NBC News.

Ранее Лавров заявил, что существование военных баз США в Сирии не имеет под собой каких-либо правовых оснований, тогда как две российские базы в Сирии функционируют на основе межправительственных соглашений с властями Сирии.