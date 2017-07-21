На территории завода «Кроношпан» в Уфе собираются построить вольер и разместить в нем европейских ланей. Зоопарк сможет принимать посетителей.

Животных для уфимского завода привезут из подмосковного города Егорьевска, в котором также существует «Кроношпан». Туда лани поступили из европейского завода. Как сообщает ИА «Башинформ», сейчас в Егорьевске насчитывается порядка 20 особей.

Сейчас завод занимает две трети индустриального парка «Уфимский». На данный момент, завод по производству ламинированных древесно-стружечных плит выполняет только половину плана в месяц, но в течении года этот показатель должен достигнуть 100%.