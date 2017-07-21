Тамбовскую область могут включить в Золотое кольцо России. Такое предложение прозвучало на заседании Совета при полпреде президента в Центральном федеральном округе, посвященном вопросам внутреннего и въездного туризма.

Участники заседания пришли к единому мнению о том, что самому известному туристическому маршруту страны необходима перезагрузка. В том числе за счет его расширения. В маршрут могут быть вовлечены новые регионы, в том числе и Тамбовская область.

Расширение Золотого кольца может произойти путем добавления в него маршрута «Русские усадьбы». Он уже проработан, соглашение между главами регионов ЦФО готово к подписанию.

Между тем, в Тамбовской области уже действует комплекс мер по развитию туристической инфраструктуры. В федеральных программах участвуют туристско-рекреационные кластеры, созданные в регионе. Строятся новые объекты, развивается инфраструктура.

Каждый год в области проводятся около 40 мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».