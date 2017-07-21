В Оренбургской области состоялось заседание местной комиссии по вопросам помилования, на котором обсуждалось прошение бывшего руководителя службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина. По итогам обсуждения было решено отказать просителю, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя комиссии.

Пичугин отбывает в Оренбургской области пожизненный срок лишения свободы за организацию убийств и покушений на убийства (это два разных уголовных дела, по одному из которых его приговорили к 20 годам колонии, а по другому — к пожизненному заключению).

Прошение осужденного о помиловании было поддержано президентским Советом по правам человека (СПЧ), который направил письмо соответствующего содержания оренбургскому губернатору Юрию Бергу.

Около полугода назад решение в пользу Пичугина принял Европейский суд по правам человека, обязавший Россию компенсировать ему моральный ущерб в размере €7,8 тыс. и материальные издержки (€7,5 тыс.). Слушания проводились по жалобе заключенного на приговоривший его суд, который, как утверждал экс-глава охраны ЮКОСа, не соблюдал в отношении него принцип презумпции невиновности, а также допустил нарушения в процессе снятия и изучения свидетельских показаний.

Первый приговор (по делу об организации покушений на убийства) Пичугину вынесли в 2005 году, второй — двумя годами позже.