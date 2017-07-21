Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поставил свою подпись под законом о легализации однополых браков, документ вступит в силу 1 октября 2017 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что голосовала против принятия этого закона, который ранее был одобрен бундестагом, сообщает RT.

Напомним, до подписания этого закона однополые пары могли заключать брак лишь в форме партнерства. Такая форма имела гораздо меньше прав, чем традиционные браки. Например, однополые пары не могли усыновлять детей.