Министерство иностранных дел России не исключает визит спецпосланника США по Украине Курта Волкера. С таким заявил выступил замглавы дипведомства Григорий Карасин, отметив, что Москва настроена позитивно.

В свою очередь, полпред РФ в контактной группе по украинскому урегулированию Борис Грызлов отметил, что никаких препятствий для встречи с Волкером нет, однако со стороны США пока не поступало запросов, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что американский дипломат, разобравшись в ситуации на Украине, примет участие в урегулировании кризиса.

Курт Волкер был назначен спецпосланником США по Украине в начале июля текущего года. Ранее он занимал должность постоянного представителя при НАТО.