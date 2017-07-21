Амурская природоохранная прокуратура проведет проверку информации о загрязнении участка реки Зеи. Житель Благовещенска предположил, что горожане купаются в нечистотах.

Он с помощью дрона заснял плавающих в мутных водах людей. На ролике видно, что вдоль берега растянулся грязно-желтый шлейф. Не исключено, что источником грязных вод может быть река Чигиринка, которая впадает в Зею в 30 м выше по течению от пляжа.

Сначала специалисты Росприроднадзора отберут пробы воды в районе спичфабрики. По результатам исследований будет принято решение и начнется выявление тех, кто допустил слив отходов. Об этом пишет ИА «Амур.инфо».