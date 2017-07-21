15–21 июля в объективе «Известий»

Открытие МАКС-2017, матч за Суперкубок России по футболу, пожар на Новом Арбате и другие события недели в объективе «Известий»

Слайдами Списком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Победительницы Уимблдона россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова прилетели в Москву Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Матч за Суперкубок России по футболу между командами ФК «Спартак» и «Локомотив» (2:1) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Открытие Международного авиакосмического салона — МАКС-2017 — в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Самолет национальной пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов Fursan Al Emarat во время выступления на МАКС-2017 в Жуковском Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Владимир Путин выступает на открытии МАКС-2017 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Учебно-боевой самолет Як-130 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Российский самолет-амфибия Бе-200 ЧС «Альтаир», который производят на Иркутском авиационном заводе, выполняет демонстрационный полет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Выставка «Сергей Кузнецов. Личный контакт. / Архитектурная графика» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на открытии экспозиции своих работ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Съемочная группа фильма «Аритмия» на премьере в кинотеатре КБ «Стрелка» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Матч «Динамо»–«Спартак» в рамках чемпионата России по футболу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Пожар в одной из высоток на Новом Арбате Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Последствия ливневых дождей в Москве