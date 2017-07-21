15–21 июля в объективе «Известий»
Открытие МАКС-2017, матч за Суперкубок России по футболу, пожар на Новом Арбате и другие события недели в объективе «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Победительницы Уимблдона россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова прилетели в Москву
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Матч за Суперкубок России по футболу между командами ФК «Спартак» и «Локомотив» (2:1)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Открытие Международного авиакосмического салона — МАКС-2017 — в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Самолет национальной пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов Fursan Al Emarat во время выступления на МАКС-2017 в Жуковском
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Владимир Путин выступает на открытии МАКС-2017
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Учебно-боевой самолет Як-130
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Российский самолет-амфибия Бе-200 ЧС «Альтаир», который производят на Иркутском авиационном заводе, выполняет демонстрационный полет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Выставка «Сергей Кузнецов. Личный контакт. / Архитектурная графика»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на открытии экспозиции своих работ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Съемочная группа фильма «Аритмия» на премьере в кинотеатре КБ «Стрелка»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Матч «Динамо»–«Спартак» в рамках чемпионата России по футболу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Пожар в одной из высоток на Новом Арбате
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Последствия ливневых дождей в Москве
Получайте свежие новости на электронную почту