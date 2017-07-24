Курортный сбор был установлен в нашей стране в 1991 году, однако в 2004-м он был отменен. По экспертным оценкам, администрирование этого налога не окупалось, и, в конечном счете, его взимание оказалось невыгодным.

Спустя 12 лет, в августе 2016 года, введение курортного сбора обсуждалось на президиуме Госсовета, посвященного развитию санаторно-курортного комплекса России. Президент Владимир Путин потребовал подойти к вопросу «с осторожностью», чтобы нововведение не ударило по карманам туристов. А 19 сентября 2016 года в списке поручений главы государства появились следующие строки: «Правительству внести в законодательство изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации».

Учтены ли прошлые ошибки в новом законопроекте? Какой путь он успел пройти и чего ждать российским туристам в следующем году?

С момента начала обсуждения законопроекта прошлой осенью волнения в туротрасли лишь нарастали. В первоначальной версии документа максимальная планка сбора составляла 150 рублей в сутки, не было возможности разового взимания сбора, система администрирования не казалась понятной и прозрачной, а список льготных категорий был крайне мал. Закон требовал серьезной доработки; необходимо было добиться, чтобы новый сбор помог курортным территориям развиваться, но при этом не нанес вреда туристической отрасли.

Главные опасения касались возможного падения турпотока. В условиях жесточайшей конкуренции с внешним рынком увеличение стоимости отдыха на российских курортах может привести к переориентации части российских туристов на зарубежные направления. А дополнительная нагрузка в легальных средствах размещения может привести к оттоку части туристов в так называемые теневые средства размещения. И, как следствие, уменьшить доходы региональных бюджетов. Многие эксперты утверждали, что полученные от сбора доходы не покроют возможные потери от такого нововведения.

Тем не менее парламент, на мой взгляд, успешно справился с доработкой законопроекта, в него было внесено большое количество изменений. Принятый на прошлой неделе Госдумой закон стал на порядок гибче и либеральнее первоначального варианта. В эксперименте по введению курортного сбора будут участвовать четыре региона — Краснодарский край, Республика Крым, Ставрополье и Алтайский край. Максимальная сумма сбора снижена в первый год до 50 рублей в сутки, введена возможность разового взимания курортного сбора за всё время отдыха, плательщиками являются только совершеннолетние. Фактически курортный сбор будет взиматься не ранее 1 мая 2018 года. Сумма может варьироваться в зависимости от сезона и опускаться до нуля по усмотрению региона.

К льготникам федеральным законом отнесены участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II группы, лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов, малоимущие семьи, лица, имеющие в собственности жилые дома и жилые помещения на территории взимания сбора, лица, прибывшие в целях получения специализированной медпомощи или медицинской реабилитации, а также многие другие категории граждан. Регионы вправе вводить любые дополнительные категории льготников, освобождаемые от уплаты курортного сбора.

В 2018 году 70% собранных средств в обязательном порядке будут направлены муниципалитетам, в которых собирается курортный сбор, с 2019-го муниципалитеты будут получать всю сумму сбора. Эти средства нельзя будет направлять на объекты коммунальной инфраструктуры и дороги — такое уточнение гарантирует целевое использование сбора на обустройство объектов курортной инфраструктуры. А именно — парков, скверов, бульваров, терренкуров, общественных пляжей, пешеходных зон и других мест отдыха туристов. Для контроля над целевым использованием средств будут создаваться общественные советы, в которые войдут представители гостиниц, санаторно-курортных учреждений, общественных организаций и экспертного сообщества.

Закон о курортном сборе, который завтра будет одобрен в Совете Федерации, носит рамочный характер, его окончательные параметры зависят от решения региональных властей-участников эксперимента. К этому необходимо отнестись с особым вниманием, тщательно просчитать все социально-экономические и бюджетные риски. Ведь при снижении количества туристов регион не только не получит дополнительные доходы от курортного сбора, но и потеряет уже собираемые стабильные налоги от туризма.

Впрочем, регионы, участвующие в эксперименте, лучше остальных знают о проблемах и особенностях курортного туризма в России. Так что их решения должны быть правильными, и сбор выполнит свою главную функцию — сделает курортную инфраструктуру доступнее и комфортнее.

Автор — член Комитета Совета Федерации по социальной политике

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