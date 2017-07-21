Глава внешнеполитического ведомства Республики Сьерра-Леоне Самур Камара, общаясь с журналистами на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвал того «глобальной иконой».

«Для меня лично это был великолепный момент и, как я говорил уже сегодня, для меня честь сидеть с такой глобальной иконой Сергеем Лавровым, который обладает таким огромным опытом», — цитирует слова Камары «РИА Новости».

Состоявшиеся между ним и главой МИД РФ переговоры представитель Сьерра-Леоне оценил как полезные и конструктивные.

Ранее сообщалось, что основными темами встречи дипломатов стали отношения между двумя странами и реформу ООН, где Сьерра-Леоне сейчас возглавляет профильный «Комитет десяти» стран Африканского союза, а также «актуальные проблемы международной политики».

«Мы последовательно поддерживаем необходимость обеспечения интересов Африки в процессе проходящих дискуссий о реформе Совета Безопасности ООН. Смею Вас заверить, что Россия не будет поддерживать предложения о реформе Совета Безопасности ООН, которые будут игнорировать мнения африканских государств», — заявил в начале встречи Сергей Лавров.

Он также выразил надежду, что по итогам состоявшихся сегодня переговоров стороны смогут укрепить торгово-экономическое сотрудничество и усилить взаимодействие в инвестиционной сфере.