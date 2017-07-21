Арестовали еще одного фигуранта дела Шакро Молодого
Лефортовский суд заключил под стражу бывшего сотрудника ГУМВД Москвы Дениса Богородецкого по делу криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).
Как сообщает «РИА Новости», следствие считает Богородецкого посредником при передаче взятки в €500 тыс. за освобождение помощника Калашова.
Под стражей по этому делу уже находятся глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его зам Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров.