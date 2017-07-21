Лефортовский суд заключил под стражу бывшего сотрудника ГУМВД Москвы Дениса Богородецкого по делу криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Как сообщает «РИА Новости», следствие считает Богородецкого посредником при передаче взятки в €500 тыс. за освобождение помощника Калашова.

Под стражей по этому делу уже находятся глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его зам Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров.