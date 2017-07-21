В Екатеринбурге местный житель заплатит почти 900 тыс. рублей штрафа за использование «пиратской» копии Windows и 1С. Процесс начался еще в 2016 году, когда гражданина привлекли к ответственности за нарушение авторских прав, передает ТагилСити.Ру.

Правообладатели лицензионных версий Windows и 1С требовали от мужчины досудебную компенсацию в размере 50 тыс. рублей. Гражданин платить не стал, тогда дело дошло до суда. Нарушитель отбыл назначенное наказание, однако теперь истцы требуют компенсировать убытки. Сумма штрафа составила 887 275 тыс. рублей, сообщает «Новый День». Екатеринбуржец собирается продолжить отстаивать свои права, так как софт, которым он пользовался, был снят с продажи еще в 2011 году и не может так дорого стоить.

Как ранее писали «Известия», в мае томские специалисты начали предварительные испытания первого российского программно-инструментального комплекса (ПК) для управления технологическими процессами на базе свободного программного обеспечения. Такой продукт позволит предприятиям РФ частично перестать пользоваться коммерческими платформами (например, Windows).