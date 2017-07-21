Власти Германии намерены приостановить как запланированные, так и уже реализуемые поставки вооружений в Турцию в рамках соглашений с Анкарой, сообщает таблоид Bild со ссылкой на неназванного источника.

Как отметил источник, до этого момента считалось, что поставки вооружений в рамках членства в НАТО идут бесперебойно.

«Должна произойти временная заморозка запланированных и уже существующих проектов в сфере вооружений между Германией и Турцией», — сообщает издание.

В Минэкономики Германии между тем сообщили Reuters, что окончательного решения о заморозке поставок пока не принято. Однако там подтвердили, что немецкое правительство пересматривает все заявки по проектам вооружений.

Напомним, в четверг министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия больше не может продолжать прежнюю политику по отношению к Турции, так как ситуация в этой стране не является прозрачной.

Более того, отношения Германии и Турции стали более напряженными после серии задержаний немецких граждан в Турции.