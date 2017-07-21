На 89-м году жизни скончался известный французский актер театра и кино Клод Риш. О смерти артиста сообщила его дочь Дельфин Риш.

Актер скончался вечером в четверг, 20 июня, в своем доме после продолжительной болезни.

Клод Риш долгое время был занят в ролях второго плана. В 1962 году Жан Ренуар предложил ему главную роль в фильме «Пришпиленный капрал».

В 1993 году актер снялся в фильме «Ужин», который принес ему премию «Сезар» в категории «Лучший актер». В 2002 году Клод Риш был удостоен почетного «Сезара», передает «Газета.ру».