23-летняя жительница Нижнего Новгорода отдала мошеннице, обещавшей снять с нее порчу, украшения на общую сумму 55 тыс. рублей.

15 июля 2017 года днем неизвестная подошла к девушке на улице и рассказала, что на ней лежит порча, которую она может снять. Для совершения обряда злоумышленница попросила у девушки украшения, сообщает ИА «НьюсНН».

Получив ювелирные изделия, мошенница скрылась в неизвестном направлении, а девушка обратилась с заявлением в отделение. Сейчас фиктивную целительницу разыскивает полиция Нижнего Новгорода.